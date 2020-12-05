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11:31 05.12.2020

Правоохранители предотвратили вывоз из Украины в Китай почти 300 кг янтаря

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Правоохранители предотвратили вывоз из Украины в Китай почти 300 кг янтаря

В аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили незаконный вывоз 285 кг необработанного янтаря из Украины в Китай, сообщила пресс-служба Киевской таможни Государственной таможенной службы.

В сообщении отмечено, что физическое лицо планировало отправить янтарь на самолете как несопровождаемый багаж в количестве 13 мест. В таможенном отношении свое отправление гражданин задекларировал как вещи.

В аэропорту "Борисполь" при таможенном досмотре в каждом пакете был обнаружен необработанный янтарь разного размера и оттенков. Общий вес - 285 кг.

Нацполиция изъяла янтарь в рамках уголовного производства.

В сообщении подчеркивается, что это "едва ли не самая большая партия задержанного янтаря, который пытались незаконно вывезти из Украины, за всю историю Киевской таможни, в частности таможенного поста "Борисполь".

Теги: #таможня #янтарь #борисполь #китай
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