Украина призвала мир усилить давление на РФ – МИД по случаю 26-летия Будапештского меморандума

Киев продолжает рассматривать Будапештский меморандум как политико-правовую основу обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР, говорится в заявлении МИД Украины.

В документе отмечается, что 5 декабря 2020 исполняется 26 лет с даты подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум.

"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с тем, чтобы заставить государство-агрессор вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума. Россия в полной мере должна соблюдать обязательства по этому документу", - заявило внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, подчеркивается, что Киев ценит действия США, Великобритании и Франции, которые неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и подкрепляют эту поддержку практическими шагами по помощи Украине в усилении ее оборонных возможностей и применении санкционных инструментов против государства-агрессора.

В МИД напомнили, что заключив Будапештский меморандум, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Франция и КНР предоставили аналогичные гарантии в отдельных письмах.

"Вместе с тем, соответствующие обязательства в отношении Украины не были выполнены. Одна из государств-гарантов - Российская Федерация - дерзко нарушила свои обязательства по Меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и развязав вооруженный конфликт на Донбассе", - отмечается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что в настоящее время Россия активно милитаризует территорию временно оккупированного Крыма, превратив его в мощную военную базу.

"Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение Россией ядерного оружия на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия, подрывает глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества", - заявило внешнеполитическое ведомство.