Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования нардепа на сессии Одесского облсовета

Одесские правоохранители начали служебное расследование информации о возможной причастности полицейского к травмированию народного депутата во время сессии Одесского областного совета.

Как сообщается на сайте Нацполиции, о событии, которое произошло в пятницу во время сессии Одесского областного совета, в полицию сообщили медики.

"По их информации, в помещении облсовета они предоставили медицинскую помощь народному депутату, которая обратилась к ним с ушибом плеча. По словам женщины, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с потасовкой, который возник во время сессии облсовета между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские", - отмечается в сообщении.

Сама депутат в полицию не обращалась. В случае поступления от нее заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации события.

"По данному сообщению будет назначено служебное расследование. Если будет установлена причастность правоохранителя к травмированию народной избранницы, будут приняты самые строгие меры",- отметил начальник полиции региона Олег Бех.

Также установлено, что во время локализации конфликта телесные повреждения получил один из правоохранителей. Для оказания помощи его с ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

Личности неизвестных, которые нанесли правоохранителю телесные повреждения при исполнении им служебных обязанностей, устанавливаются.

По факту насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает сайт Одесского облсовета, первая сессия облсовета, проведение которой было запланировано на 11.00 4 декабря, началась только в 23.00.

До этого времени трибуна и президиум сессионного зала были заблокированы. "Депутаты требовали зарегистрировать 9 членов политической партии "За майбутнє". После выполнения условий, пленарное заседание было открыто", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы облсовета, в связи с тем, что электронная система голосования вышла со строя, новоизбранные депутаты проводили голосование поднятием рук.

Председателем облсовета был избран представитель партии "Слуга народа" Григорий Диденко. Его первым заместителем – депутат областного совета от ВО "Батькивщина" Олег Радковский.

По информации интернет-издания "Думская", Диденко поддержали 44 депутата, представителя ОПЗЖ Вадима Шкаровского — 40.

В Одесский облсовет вошли 24 депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", 16 депутатов о "Слуги народа", 11 депутатов – "Доверяй делам", 10 – от "Европейской солидарности", 10 – "За майбутнє", 7 – от ВО "Батькивщины" и 6 от "Партии Шария".