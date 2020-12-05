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08:20 05.12.2020

За сутки в Украине зафиксировано 13 825 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 14 724 человека

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За сутки в Украине зафиксировано 13 825 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 14 724 человека

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 724 человека, умерли 226 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1504 человека, летальных случаев – 226, выздоровело - 14724 человека", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 4 декабря зафиксировано 15 131 новы1 случай заболевания коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай, 1 декабря зафиксировали 12 498 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 801 716 человек, 13 421 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 412 533 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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