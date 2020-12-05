События

07:23 05.12.2020

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский боец ранен

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За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский боец, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 4 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020. Вследствие выстрела вражеского снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Отмечается, что бойцу оказали первую медицинская помощь и госпитализировали.

В  штабе также отметили, что вблизи Водяного враг вел огонь в направлении украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на участке возле Луганского противник применил снайперское оружие.

"С начала текущих суток, 5 декабря, противник один раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников", - подчеркнули в штабе.

Так, недалеко от населенного пункта Шумы наемники вел огонь из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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