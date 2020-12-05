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07:08 05.12.2020

США выведут почти все войска из Сомали

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США выведут почти все войска из Сомали

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести почти весь американский воинский контингент из Сомали, объявили в Пентагоне.

"Президент США приказал министерству обороны и Африканскому командованию США в начале 2021 года перебазировать в другие страны из Сомали большинство военнослужащих", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Пентагон отмечает, что это не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке.

"Это решение означает, что часть военных могут покинуть восток Африки. Однако остальные силы будут размещены в соседних с Сомали странах, и они будут в состоянии проводить операции на сомалийской территории... чтобы сохранить давление на базирующиеся в Сомали экстремистские группировки", - отмечает Пентагон.

Западные СМИ передают, что, как ожидается, Сомали к середине января покинут около 700 военных. Планируется, что они будут переброшены, в основном, в Кению и Джибути.

Теги: #сомали #сша #пентагон #вывод
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