События

06:37 05.12.2020

Пограничники отказали в пропуске двум иностранцам из-за наличия "георгиевской ленты"

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Пограничники в пятницу на пункте пропуска "Борисполь" не пропустили в Украину гражданина Германии и его спутницу-россиянку из-за наличия у одного из них "георгиевской ленты", которая законодательно запрещена в Украине, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. 

"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была связана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-русский", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

Теги: #иностранцы #пропуск #отказ #борисполь #украина
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