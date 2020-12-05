События

05:36 05.12.2020

Кличко заявил, что в 2021 году продолжится реконструкция киевского зоопарка

2 мин читать
Кличко заявил, что в 2021 году продолжится реконструкция киевского зоопарка

Реконструкцию киевского зоопарка продолжат в следующем году, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Несмотря на то, каким сложным был этот год, работы по обновлению столичного зоопарка продолжались. Мы завершили первую очередь реконструкции. Обновили и сделали очень хорошую входную группу в зоопарк. И приступили к следующей очереди реконструкции. Благодаря тому, что зоопарк стал привлекательным и удобным, увеличилось количество его посетителей. Даже во время пандемии. Когда критически уменьшилось число туристов в Киев", - сказал Кличко.

По его словам, в 2020 году зоопарк уже посетили 532 тыс. человек, что на 130 тыс. больше, чем в 2019 году.

"Отмечу, что в этом году в зоопарке появилось большое пополнение. У 33-х видов животных, в том числе и редких, родилось потомство. Благодаря положительным изменениям, в том числе и относительно условий содержания животных, киевский зоопарк возобновил сотрудничество с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, с которой его исключили в 2007 году. И продолжает сотрудничество с другими международными организациями", - сообщил мэр столицы.

Кличко отметил, что этой зимой, в связи с противоэпидемическими мероприятиями, зоопарк будет работать в режиме парка с возможностью осмотра животных в вольерах под открытым небом. Зимние помещения сейчас закрыты для посетителей.

"В этом году мы построили и открыли на территории зоопарка и новый современный паркинг на 435 авто. Только за 2 последних месяца услугами зоопаркинга воспользовались более 10 тыс. автовладельцев. В основном - посетителей зоопарка", - отметил Кличко.

Теги: #киев #реконструкция #украина #зоопарк
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:31 05.12.2020
Киевские правоохранители разоблачили "брачного афериста", завладевшего средствами и ювелирными украшениями потерпевших

Киевские правоохранители разоблачили "брачного афериста", завладевшего средствами и ювелирными украшениями потерпевших

02:32 05.12.2020
На выборах ректора КНУ им. Шевченко победил Владимир Бугров

На выборах ректора КНУ им. Шевченко победил Владимир Бугров

01:12 05.12.2020
В МВС предлагают инициировать уголовное наказание за возможную подделку вакцины против COVID-19

В МВС предлагают инициировать уголовное наказание за возможную подделку вакцины против COVID-19

01:03 05.12.2020
В Украине 80% тестов на коронавирус делают бесплатно

В Украине 80% тестов на коронавирус делают бесплатно

00:10 05.12.2020
На Херсонщине за сутки подтверждено 333 новых случаев заболевания коронавирусом

На Херсонщине за сутки подтверждено 333 новых случаев заболевания коронавирусом

22:21 04.12.2020
Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", заверил Степанов

Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", заверил Степанов

22:08 04.12.2020
Будущая работа и эффективность новой правоохранительной структуры зависит от качества подготовки законопроекта "Про Бюро экономической безопасности Украины"

Будущая работа и эффективность новой правоохранительной структуры зависит от качества подготовки законопроекта "Про Бюро экономической безопасности Украины"

21:54 04.12.2020
Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

21:48 04.12.2020
Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни

Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни

19:46 04.12.2020
Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать отделение банка в бизнес-центре в Киеве

Суд отправил на принудительное психиатрическое лечение гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать отделение банка в бизнес-центре в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: ответственность за ложь в декларациях пока не такая жесткая, как хотелось бы, но это пока

Глава НАПК просит Зеленского ветировать законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: он не предусматривает лишения свободы

Зеленский уверен, что Украине не нужен локдаун в декабре, но есть его вероятность в январе

ЕСПЧ объединил два межгосударственных иска Украины к РФ с межгосударственным иском Нидерландов против РФ в деле о сбитом МН17

Вопрос по руководителю правительства в ближайшее время подниматься не будет - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX планирует в субботу запустить к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

В Эстонии вводятся дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19

Пентагон к 2026 году развернет еще 20 ракет-перехватчиков национальной системы ПРО

Вакцины сами по себе не cмогут полностью ликвидировать COVID-19 - ВОЗ

Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

В Офисе президента прошла встреча с блогерами и представителями гражданского общества

Чубайс на посту спецпредставителя президента РФ займется связями с входящими в систему ООН организациями – Песков

Зеленский: ответственность за ложь в декларациях пока не такая жесткая, как хотелось бы, но это пока

Глава НАПК просит Зеленского ветировать законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: он не предусматривает лишения свободы

Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА