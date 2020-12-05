Кличко заявил, что в 2021 году продолжится реконструкция киевского зоопарка

Реконструкцию киевского зоопарка продолжат в следующем году, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Несмотря на то, каким сложным был этот год, работы по обновлению столичного зоопарка продолжались. Мы завершили первую очередь реконструкции. Обновили и сделали очень хорошую входную группу в зоопарк. И приступили к следующей очереди реконструкции. Благодаря тому, что зоопарк стал привлекательным и удобным, увеличилось количество его посетителей. Даже во время пандемии. Когда критически уменьшилось число туристов в Киев", - сказал Кличко.

По его словам, в 2020 году зоопарк уже посетили 532 тыс. человек, что на 130 тыс. больше, чем в 2019 году.

"Отмечу, что в этом году в зоопарке появилось большое пополнение. У 33-х видов животных, в том числе и редких, родилось потомство. Благодаря положительным изменениям, в том числе и относительно условий содержания животных, киевский зоопарк возобновил сотрудничество с Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов, с которой его исключили в 2007 году. И продолжает сотрудничество с другими международными организациями", - сообщил мэр столицы.

Кличко отметил, что этой зимой, в связи с противоэпидемическими мероприятиями, зоопарк будет работать в режиме парка с возможностью осмотра животных в вольерах под открытым небом. Зимние помещения сейчас закрыты для посетителей.

"В этом году мы построили и открыли на территории зоопарка и новый современный паркинг на 435 авто. Только за 2 последних месяца услугами зоопаркинга воспользовались более 10 тыс. автовладельцев. В основном - посетителей зоопарка", - отметил Кличко.