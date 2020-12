SpaceX планирует в субботу запустить к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

Американская компания SpaceX, как ожидается, в субботу запустит к Международной космической станции (МКС) очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon.

Как сообщает специализированный сайт Spaceflight Now, запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX 5 намечен на 11:39 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Между тем, по данным метеопрогноза ВВС США, погодные условия лишь на 50% будут благоприятствовать пуску. В частности, из-за волнения на море первой многоразовой ступени ракеты-носителя будет трудно совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Тем временем платформа-дрон Of Course I Still Love You уже находится в Атлантике в ожидании старта ракеты.

В последующие сутки погодные условия будут на 70% благоприятствовать запуску.

Планируемый запуск должен стать уже 21-м по счету для "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

"Грузовик" доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по март 2020 года компания SpaceX осуществила 20 пусков грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.