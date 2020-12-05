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03:31 05.12.2020

Киевские правоохранители разоблачили "брачного афериста", завладевшего средствами и ювелирными украшениями потерпевших

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Правоохранители разоблачили гражданина Молдовы, который мошенническим путем завладел средствами и ювелирными украшениями потерпевших на сумму в размере 1 млн 300 тыс. грн, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Гражданин Молдовы, находясь под стражей в Киевском следственном изоляторе, незаконно использовал мобильный телефон и через интернет знакомился с женщинами. В дальнейшем, вводя пострадавших в заблуждение, злоумышленник овладевал их денежными средствами и имуществом. "Брачный аферист" завладел средствами и ювелирными изделиями 5 пострадавших на общую сумму 1 млн 300 тыс. грн", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также сообщают, что 34-летний гражданин Республики Молдова уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, однако будучи заключенным, продолжил совершать мошеннические действия.

"Так, представляясь работником Администрации президента или акционером иностранного банка, человек вводил в заблуждение женщин, обещая жениться. Одновременно аферист успевал обмануть и их родственников, предлагая участие в совместном бизнесе и получая на это средства", - отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что злоумышленник находился в международном розыске и был задержан в Киеве в апреле 2018 года, а в июне совершил побег из-под стражи, подкупив конвоира, однако вскоре был задержан и возвращен в СИЗО.

В настоящее время ему инкриминируют 7 доказанных фактов мошенничества на сумму более 1,5 млн грн, в связи с чем ему было объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас решается вопрос о сообщении аферисту о подозрении.

Теги: #киев #украина #задержание #иностранец
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