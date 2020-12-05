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02:32 05.12.2020

На выборах ректора КНУ им. Шевченко победил Владимир Бугров

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На выборах ректора КНУ им. Шевченко победил Владимир Бугров

Во втором туре выборов ректора Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, состоявшимся 4 ноября, победил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров с результатом 47,59% против 450 голосов его конкурента Сергея Выжвы, сообщает сайт университета.

"Общее количество избирателей внесенных в списки составляет 3864 человека, явка избирателей - 2432 человека (62,94%). Голоса избирателей распределились так: Владимир Бугров - 1839 голосов (47,59%), Сергей Выжва - 450 голосов (11,65%), не поддерживаю ни одного кандидата - 116 голосов (3%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что против всех проголосовали 116 избирателей (3%). Общее количество избирателей, внесенных в списки. составляет 3864 человека, явка - 2432 человека (62,94%).

Голосовать могли все научные, научно-педагогические и педагогические штатные работники университета, а также представители студенчества и других штатных работников, избранные путем тайного голосования. На всех шести избирательных участках за процессом голосования следили наблюдатели от кандидатов.

Как сообщалось, второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сосятолся 4 декабря. По результатам выборов первого тура во второй тур вышли Владимир Бугров, набравший 42,75% голосов и Сергей Выжва, набравший 7% голосов.

Теги: #ректор #украина #университет #выборы
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