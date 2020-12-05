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01:12 05.12.2020

В МВС предлагают инициировать уголовное наказание за возможную подделку вакцины против COVID-19

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В МВС предлагают инициировать уголовное наказание за возможную подделку вакцины против COVID-19

В Министерстве внутренних дел предлагают рассмотреть вопрос отнесения вакцины от COVID-19 в список сильнодействующих лекарств или иным образом рассмотреть уголовное наказание за ее подделку. сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Есть нюанс относительно подделки вакцин. Мы обратились в Министерство здравоохранения с вопросом. У нас есть уголовная ответственность за продажу и подделку сильнодействующих лекарственных препаратов. Относятся вакцины к "сильнодействующим лекарственным средствам"? Уголовный кодекс не дает этому объяснение. И надо сейчас, вместе с юристами и врачами, дать ответ. Ведь если окажется, что вакцина - не сильнодействующий препарат, то они не будут попадать под понятие "фальсификация лекарственных средств". И это очень серьезный юридический момент. И сейчас, я думаю, и без моего выступления в студии фальсификаторы об этом знают", - сказал Геращенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Также замминистра обратился к украинцам с призывом не покупать вакцины в интернете.

"Вакцинироваться стоит только в органах здравоохранения, имеющих соответствующие лицензии. И никакой самодеятельности. Иначе вы просто потратите свои средства зря. Уколетесь в лучшем случае - плацебо, в худшем - каким-то ядом ", - отметил чиновник.

Теги: #наказание #коронавирус #подделка #вакцина #украина
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