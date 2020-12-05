В Украине 80% тестов на коронавирус делают бесплатно

В Украине около 80% тестирований на Covid-19 на бесплатной основе проводят государственные лаборатории, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.з

"Мы делаем в день... вот 4 декабря были почти 49 тыс. тестов - из них то, что мы делаем бесплатно, это около 80% от общего количества и мощностями наших лабораторий. Это полностью бесплатно - когда в больницу человека привозят, когда человек вызывает мобильную бригаду", - сказал министр в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, сейчас собираются ввести бесплатное тестирование на антиген. "Это быстрые тесты. Уже приехала первая партия. Мы хотим делать не менее миллиона тестов в месяц по всей стране, в том числе дать их семейным врачам, в мобильные бригады, это будет при госпитализации использоваться", - подчеркнул Степанов.