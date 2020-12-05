На Херсонщине за сутки подтверждено 333 новых случаев заболевания коронавирусом

В Херсонской области в пятницу, 04 декабря, лабораторно подтвердились 333 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава региона Юрий Гусев.

"За последние сутки проведено 1336 ПЦР-исследований и 681 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 333 новые лабораторно подтвержденные случаи заболевания COVID-19", - написал Гусев на своей странице в "Фейсбук".

Глава ОГА подчеркнул, что среди заболевших 11 детей и 9 медицинских работников. По его словам, состояние больных удовлетворительное, 307 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 26 человек.

Он также отметил, что выздоровели 289 человек.

Гусев добавил, что сейчас в области 11731 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из 5 694 человек выздоровели, 5 773 инфицированных и 264 человека умерли.

Вместе с тем он подчеркнул, что в дальнейшем информация об эпидемической ситуации в Херсонской области ежедневно будет сообщаться со страницы временно исполняющего обязанности главы Херсонской областной государственной администрации Сергея Козиря.

Ранее сообщалось, что 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева директором Государственного концерна "Укроборонпром".