В Эстонии вводятся дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19

В Эстонии в субботу вводятся дополнительные ограничения по сдерживанию коронавируса.

Как предписало правительство Эстонии, в торговых залах и помещениях общего пользования магазинов, а также в залах обслуживания и сервисных залах поставщиков услуг одновременно может находиться не больше людей, чем предписывает 50-процентная заполняемость этих помещений. При этом люди должны соблюдать правило "2+2", то есть передвигаться максимум по двое, держась от остальных на расстоянии двух метров.

Находиться в заведениях общественного питания, развлекательных заведениях и местах проведения публичных мероприятий разрешается до 22:00.

С 22:00 до 06:00 для посещения должны быть закрыты заведения общественного питания, развлекательные заведения и места проведения публичных мероприятий, в которых для зрителей не предусмотрены стационарные сидячие места. Заведениям общественного питания разрешается продавать еду клиентам навынос или оказывать курьерские и транспортные услуги по доставке еды.

Кроме того ни в одном из указанных выше мест не разрешается проведение частных мероприятий. Требования к общественным и спортивным мероприятиям, а также другим видам активного досуга одинаковы, подчеркивает правительство.

В Эстонии с численностью населения в 1,3 млн человек, по состоянию на субботу с начала эпидемии сделано около 499,5 тыс. первичных тестов на коронавирус, из которых 13 939 оказались положительными (2,8%). Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составила 366,37 случаев на 100 000 человек. В больницах с COVID-19 находится 224 человека, 11 из которых на искусственном вентилировании легких. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерли 125 человека с диагнозом COVID-19.