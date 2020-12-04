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22:21 04.12.2020

Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", заверил Степанов

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Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", заверил Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что при закупке вакцины для борьбы с COVID-19 государство сразу обеспечит бесплатное вакцинирование определенных "групп риска".

"Я уверен, что хотя бы те "группы риска", которые мы определили в стране, мы должны обязательно, в первую очередь, начать вакцинировать. И понятно, что это по профессиональному признаку - медицинские работники, педагоги, и группа риска - пожилые люди и те, кто имеет заболевания ", - сказал Степанов в эфире программы Свобода слова" Савика Шустера в пятницу вечером.

Также министр сказал, что он будет вакцинироваться.

"Я, слава Богу, не принадлежу к "группе риска", в первую очередь. Во-первых, я переболел. И моя задача, чтобы мы вакцинировали, в первую очередь, тех людей, которые в этом нуждаются. Но я буду (вакцинироваться – ИФ)", - сказал Степанов.

 

Теги: #covid_19 #риска #вакцинация #украина #группы
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