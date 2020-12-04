Будущая работа и эффективность новой правоохранительной структуры зависит от качества подготовки законопроекта "Про Бюро экономической безопасности Украины"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Олег Татаров считает, что будущая беспрепятственная работа и эффективность новой правоохранительной структуры зависит от качества подготовки ко второму чтению законопроекта "Про Бюро экономической безопасности Украины" № 3087-д, сообщила пресс-служба президента.

"От качества подготовки проекта ко второму чтению зависит будущая беспрепятственная работа и эффективность новой правоохранительной структуры", - сказал Татаров в ходе встречи с депутатами и руководством налоговых органов.

В Офисе президента отметили, что этот проект закона был принят в первом чтении 3 сентября. В рамках подготовки ко второму чтению народные депутаты подали к документу около 1,5 тыс. поправок.

Также отмечается, что во время встречи Татаров отметил, что важной функцией новой структуры должна стать аналитическая работа, поэтому важно, чтобы Бюро имело качественный доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестров и баз данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.