Суд продлил до февраля арест обвиняемых в убийстве активистки Гандзюк Мангера и Левина

Днепровский райсуд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемым в убийстве активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и Алексею Левину.

"Днепровский районный суд Киева... рассмотрев ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей обвиняемых... постановил в удовлетворения ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения обвиняемым Мангеру и Левину отказать. Ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей Мангера и Левина удовлетворить, продлить меру пресечения Мангеру... сроком на 60 дней до 1 февраля 2021 года без определения залога. Продлить меру пресечения обвиняемому Левину... сроком на 60 дней до 1 февраля 2021 года включительно, без определения размера залога", - говорится в резолютивной части определения суда, оглашенной в пятницу в прямом эфире на ютуб-канале "Судебная власть Украины".

В ходе судебного заседания защита обвиняемых просила об изменении меры пресечения, отмечая безосновательность обвинения и меры пресечения. Мангер заявил, что обвинение в его адрес строится на недостоверных показаниях свидетелей, и он находится под стражей без каких-либо доказательств вины. "Достало сидеть в тюрьме полгода, потому что кому-то это кому-то надо, достало слушать откровенную ложь", сказал он.