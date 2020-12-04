Правоохранители возбудили два уголовных дела за проявление межнациональной розни

Правоохранители возбудили два уголовных производства за угрозы, поступившие на электронную почту общественных организаций венгерского национального меньшинства на Закарпатье, виновным грозит 5 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"4 декабря в Закарпатской области на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства начали массово поступать письма с требованием срочно покинуть территорию Украины. В противном случае их ждет физическая расправа. По факту угроз следователи полиции Закарпатья начали два уголовных производства по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Виновным лицам грозит до 5 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

В пресс-службе Нацполиции также сообщили, что за несколько дней до этого в интернете появилось видео, на котором неизвестный в балаклаве и военной форме угрожал гражданам Украины венгерского происхождения физической расправой. Полицейские установили лицо, вероятно причастное к преступлению.

"Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителям венгерского национального меньшинства, появилось на ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. И не исключено, что в этой истории есть иностранный "след".

"Я полностью поддерживаю позицию министра внутренних дел Арсена Авакова, что провокаторы, которые угрожают гражданам Украины, являются врагами Украины и должны быть наказаны. Это сложный и запутанный клубок, который украинские полицейские шаг за шагом тщательно разматывают. Полиция сделает все для того, чтобы не допустить разжигания межнациональной розни и защитить жизнь и достоинство людей", - подчеркнул он.