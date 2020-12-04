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20:24 04.12.2020

Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

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Разумков не уверен, что Рада сможет заполнить свою квоту в КС на следующей пленарной неделе

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что парламент сможет назначить еще двух судей Конституционного суда (КС) по своей квоте на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря.

"Если мы говорим о квоте Верховной Рады Украины (касательно назначения судей КС - ИФ), то действительно есть две позиции. Одна из них - конкурс был перезапущен, сегодня он проходит. Другой: по просьбе и фракций, и профильного комитета отложен и мы не рассматривали на этой неделе вопрос о назначении ещё одного судьи Конституционного суда. Пока я не уверен, что и на следующей неделе, чтобы не создавать дополнительное напряжение в этом процессе", - сказал Разумков в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

Вместе с тем он отметил, что задачей-максимум является подготовка законопроекта о регламенте деятельности КС. Со слов, главы парламента, это "правильная позиция, которая дала бы возможность эффективно всем работать".

 

Теги: #квота #парламент #кс
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