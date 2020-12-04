Чубайс на посту спецпредставителя президента РФ займется связями с входящими в систему ООН организациями – Песков

Анатолий Чубайс на посту спецпредставителя президента РФ будет заниматься связями с организациями, входящими в систему ООН, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, связи с какими международными организациями будут входить в функционал Чубайса в новой должности, Песков сказал: "ООН".

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В свою очередь, сам Чубайс написал в Фейсбуке, что считает порученное ему дело значимым для страны и интересным.

"Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично", - отметил он.