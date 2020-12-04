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20:09 04.12.2020

Зеленский: ответственность за ложь в декларациях пока не такая жесткая, как хотелось бы, но это пока

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Зеленский: ответственность за ложь в декларациях пока не такая жесткая, как хотелось бы, но это пока

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность восстановления уголовной ответственности за ложную информацию в электронных декларациях, но хотел бы, чтобы она была жестче.

"Как бы ни старался навредить Украине Конституционный суд, была восстановлена уголовная ответственность чиновников за ложь в декларациях. Важно, что успели до наступления 2021 года, поэтому те, кто солгал в этом году, не уйдут от ответственности. Хорошо, что объединенно, конструктивно, что это поддержали все международные партнеры. Жаль, пока что ответственность не такая жесткая, как хотелось. Но радует, что - "пока", - сказал он в своем влоге, опубликованном на его странице в Фейсбук в пятницу.

 

Теги: #президент #декларирование #позиция
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