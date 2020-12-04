Глава НАПК просит Зеленского ветировать законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: он не предусматривает лишения свободы

Руководитель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков направил официальное письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просит главу государства наложить вето на законопроект №4460-д о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации субъектом декларирования, который Верховная Рада приняла в пятницу.

"Просим применить к указанному закону право вето в соответствии с п.30 ч.1 ст.106 Конституции Украины", - говорится в письме Новикова, скан-копия которого опубликована на странице НАПК в Facebook.

В письме Новиков отмечает, что этот законопроект не предусматривает лишения свободы для лиц, умышленно не подающих электронную декларацию или умышленно не указывающих в ней недостоверные сведения. "Таким образом, эти деяния Верховная Рада признает не преступлением, а уголовными проступками. То есть, коррупционера могут освободить от ответственности в случае искреннего раскаяния", - отмечается в сообщении.

В НАПК отмечают, что, согласно одобренному Верховной Радой законопроекту, только если субъект декларирования умышленно не задекларирует имущество более чем, на 4 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря 2020 года – 9 млн 80 тыс грн), суд может назначить ему наказание в виде ограничения, но не лишения свободы на срок до 2 лет, при чем время ограничения свободы коррупционер будет находиться не в тюрьме, а в исправительном центре, где сможет свободно пользоваться средствами связи и оставлять центр по разрешению его руководства.

"Позиция НАПК остается неизменной: за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года Конституционный суд принял признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

1 декабря заместитель фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривень… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.

3 декабря в Верховной Раде зарегистрирован обобщенный законопроект №4460-д, авторами которого выступила группа народных депутатов во главе с руководителем комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денисом Монастырским (фракция партии "Слуга народа"). Законопроект предусматривает административную или уголовную ответственность в виде штрафов или общественных работ в различном объеме для субъекта декларирования в зависимости от того, насколько задекларированные им сведения отличаются от достоверных, и лишь если эта разница превышает 4 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря 2020 года – 9 млн 80 тыс грн), возможно ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4 декабря Верховная Рада поддержала этот законопроект 287 голосами за основу и 289 голосами – в целом.