Горнолыжные курорты в Швейцарии будут работать на Рождество для внутренних туристов, если получат разрешение региональных властей

Правительство Швейцарии разрешило горнолыжным курортам в стране работать во время рождественских каникул, однако они должны до этого получить разрешение властей местных кантонов.

"Горнолыжные курорты могут открываться для внутреннего туризма... С 22 декабря горнолыжным курортам потребуется разрешение от властей кантонов", - говорится в заявлении правительства.

Операторы курортов должны будут также соблюдать строгие меры предосторожности и не допустить распространения коронавируса.

Ограничений непосредственно на катание на лыжах со склонов не предусмотрено, однако правительство обязало с 9 декабря сократить до двух третей от максимальной вместимости количество людей в транспорте, в частности, в поездах и в гондолах.

Вводится обязательное ношение масок на курортах при поездках на подъемниках и в очередях.

При несоблюдении мер безопасности власти кантона имеют право выписать предупреждение оператору. В случае если нарушения не будут ликвидированы, разрешение на работу может быть отозвано.

Между европейскими странами ранее возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции. Власти отдельных стран опасаются, что в случае отсутствия единых правил европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, и это приведет к росту заболеваемости коронавирусом по их возвращении на родину. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Некоторые страны, среди них - Франция и Италия, решили отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники.