ЕСПЧ объединил два межгосударственных иска Украины к РФ с межгосударственным иском Нидерландов против РФ в деле о сбитом МН17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объединил иск Нидерландов к России о сбитом МН17 с двумя межгосударственными исками от Украины против России.

Речь об этом идет в пресс-релизе ЕСПЧ, распространенном в пятницу.

"27 ноября 2020 года Большая палата в межгосударственном заявлении Украина против России (относительно Восточной Украина) решила присоединить к этому заявлению два государственных заявления, Украина против России и Нидерланды против России, которые ранее находились на рассмотрении палаты. Объединенное дело будет называться Украина и Нидерланды против России", - сказано в сообщении.

Суд в ближайшее время определит будущую процедуру по этому делу.

Дело "Нидерланды против России" (жалоба № 28525/20) было подано 10 июля этого года и касается сбитого рейса MH17 Малазийский авиалиний в небе над востоком Украины. Два украинских межгосударственных дела Украины против России касается событий на востоке Украины и предполагаемого похищения трех групп детей на востоке Украине в период с июня по август 2014 г. и их перевоз в Россию.

Помимо объединенного дела, в настоящее время подано еще три межгосударственных заявления и более 7 тысяч отдельных жалоб относительно событий в Крыму и на востоке Украины и Азовском море.