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19:06 04.12.2020

Правительство учтет предложения мэров и глав обладминистраций при усилении карантина - Шмыгаль

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Правительство учтет предложения мэров и глав обладминистраций при усилении карантина - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство учтет предложения городских голов и глав областных государственных администраций при разработке усиленных карантинных мер для противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19.

"Правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений, в частности, учитывая ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам онлайн-совещание Шмыгаля с городскими головами по ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины.

В сообщении, отмечается, что руководители городов и обладминистрации едины во мнении относительно ограничения на время усиленного карантина деятельности дискотек и ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга, хостелов. Также более 90% поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, ТРЦ, ресторанов, кинотеатров и театров.

"Полный перечень уже согласованных мероприятий мы обнародуем во время заседания Кабинета министров в следующую среду, 9 декабря", - рассказал премьер.

В ходе совещания глава правительства также напомнил, что на период действия карантина в Украине продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами. "Важно, что все проверки бизнеса в настоящее время, в том числе Государственной налоговой службой и другими контролирующими органами, запрещены. Могут осуществлять только проверки на соблюдение противоэпидемических мероприятий", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #карантин #предложения #премьер
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