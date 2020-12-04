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17:50 04.12.2020

Кишинев готов начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья - глава МИД Молдовы

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Кишинев готов начать диалог с Москвой о выводе российских войск из Приднестровья - глава МИД Молдовы

Глава МИД Молдовы Аурелиу Чокой на саммите глав МИД стран-участников ОБСЕ заявил о готовности Кишинева вести конструктивный диалог с российским руководством для запуска процесса вывода российских войск и боеприпасов с территории Молдовы.

"Республика Молдова подтверждает свою последовательную позицию в отношении необходимости вывода иностранных войск и запасов боеприпасов из нашей страны в соответствии со статусом нейтралитета, предусмотренным Конституцией, и международными обязательствами, взятыми на себя РФ в рамках ОБСЕ", - заявил Чокой, речь которого опубликована на сайте МИД Молдовы.

Он подчеркнул, что "в связи с этим мы готовы к конструктивному диалогу с российской стороной для конкретных действий по возобновлению процесса уничтожения и эвакуации боеприпасов со складов в селе Колбасна".

"Что касается миротворческой операции в регионе, проводимой в соответствии с молдавско-российским Соглашением о прекращении огня от 21 июля 1992 года, то следует отметить, что она достигла своей цели по разделению сил и стабилизации постконфликтной ситуации. Однако стабильность, укрепившаяся в последние десятилетия, требует адаптации миротворческой миссии к новым реалиям. В связи с этим необходимо сосредоточить усилия на укреплении доверия, всеобъемлющем разрешении конфликтов и реинтеграции", - отметил Чокой.

Он подчеркнул, что Молдова готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами с целью адаптации существующего миротворческого механизма к новым целям и реалиям.

Чокой также выразил "глубокую обеспокоенность злоупотреблениями тираспольским режимом, включая ограничения на свободное передвижение и серьезное ухудшение ситуации с правами человека в Приднестровском регионе Молдавии", призвав вовлеченных партнеров "внести позитивный вклад и исправить эту ситуацию".

В начале недели избранный президент Молдовы Майя Санду высказалась за вывод Оперативной группы российских войск из Молдовы, а также за "преобразование миротворческой операции в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом".

Теги: #рф #приднестровье #молдова
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