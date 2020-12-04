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17:17 04.12.2020

Правоохранители разоблачили крупного продуктового ритейлера в Украине на уклонении от уплаты налогов

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Правоохранители разоблачили крупного продуктового ритейлера в Украине на уклонении от уплаты налогов

Государственная фискальная служба совместно с СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора разоблачили группу лиц на уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах путем "нетипичного экспорта" подсолнечного масла.

"По предварительным данным, один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров осуществлял операции по "нетипичному экспорту" при помощи транзитно-конвертационной группы, предоставляющей услуги по минимизации налоговых обязательств во время фиктивной реализации масла и подсолнечной семечки", – говорится в пресс-релизе Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, в ходе обысков правоохранители изъяли электронные носители, телефоны, документацию и черновики с информацией. Кроме того, изъято 5,6 тыс. тонн подсолнечной семечки, 5,7 тыс. тонн масла, 360 тонн шрота без документов о происхождении на общую сумму $10,5 млн (300 млн грн)

Продолжается досудебное расследование.

Источник: https://tinyurl.com/y35ttrbg

Теги: #ритейл #налоги #сбу
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