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17:01 04.12.2020

В 2020 году "Укравтодор" делал дороги дешевле и качественнее - исследование

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Исполнительный директор CoST Ukraine Святослав Абрамов во время презентации результатов деятельности организации 3 декабря заявил о том, что в этом году строительство "Укравтодором" 1 км новой дороги обходилось в среднем в 90,2 млн грн, что на 14,3% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает ЦТС.

Святослав Абрамов также уведомил о подорожании текущего среднего ремонта на 91,6%, которое произошло из-за включения в состав усиленной технологии.

"Заменяется и укрепляется основа автодорог, что приближает технологию выполнения текущего среднего ремонта дорог к технологии капитальных ремонтов. Соответственно, долговечность отремонтированных дорог значительно возрастает", - прокомментировал директор CoST Ukraine.

Также компания положительно оценила мероприятия "Укравтодора" по планированию закупочного процесса.

"В 2020 году тендеры "Укравтодора" планировались значительно лучше, чем в прошлом году. Так, большинство договоров было заключено уже в апреле, а не в июне, как это происходило в 2019 году. Также положительной тенденцией является приоритезация на больших объемах работ. "Укравтодор" выбрал правильную тактику ремонтировать большие участки дорог, а не восстанавливать автодороги небольшими отрезками, по несколько километров", - сказал Святослав Абрамов.

Ранее на итоговом мероприятии отрасли "СЕТЬ: форум дорожной отрасли", которое состоялось 2 декабря, глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что за этот год удалось снизить стоимость ремонта 1 километра дорог на 4,5 млн грн.

"В 2020 году за сумму в 81 млрд грн было получено 3 926 км дорог. То есть, средняя стоимость 1 км в 2020 году составила 20,6 млн грн. Получается, что в этом году ремонт 1 км дешевле на 4,5 млн грн", - отметил он.

Напомним, что согласно опросу общественного мнения, проведенному группой "Рейтинг", 76% украинцев отметили в 2020 году значительное улучшение качества строительства и ремонта дорог.

Теги: #укравтодор
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