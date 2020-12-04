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16:59 04.12.2020

СНБО начинает сотрудничество с Обществом Красного креста Украины для решения гуманитарных вопросов

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СНБО начинает сотрудничество с Обществом Красного креста Украины для решения гуманитарных вопросов

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) вместе с уполномоченной президента Украины по вопросам волонтерской деятельности начинают совместную координацию деятельности с Обществом Красного креста Украины.

"Целью такого сотрудничества является консолидация совместных усилий, направленных на защиту национальной безопасности, реализации мероприятий, направленных на соблюдение прав человека и основных свобод, своевременное оказание помощи тем, кто в ней нуждается, а также проведение информационно-просветительской работы с населением с целью повышения знаний по действиям в случае возникновения угрозы для жизни и здоровья", - сообщает пресс-служба СНБО.

Отмечается, что согласованность совместных действий будет способствовать решению не только важных гуманитарных вопросов, но и защите национальных интересов Украины, поскольку в 2020 году страна, помимо боевых действий на Донбассе, столкнулась с такими вызовами как пандемия COVID-19 и многочисленные масштабные катастрофы, стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации в разных областях. В результате десятки тысяч людей оказались без жилья и жизненно необходимых вещей, нуждаясь в дополнительной поддержке.

"Красный крест, как крупнейшая в стране гуманитарная организация, не остается в стороне и всеми возможными способами поддерживает тех, кто оказался в беде. Общая координация с уполномоченным президента Украины по вопросам волонтерской деятельности и с аппаратом Совета национальной безопасности Украины обеспечит новые возможности для помощи наиболее уязвимым слоям населения, пострадавшим от вооруженного конфликта, пандемии или стихийных бедствий", - отметил генеральный директор Национального комитета Общества Красного креста Украины Максим Доценко.

Уточняется, что одним из важных направлений деятельности Красного креста Украины является помощь государственным медицинским учреждениям в преодолении коронавирусной инфекции, в частности, обеспечение медицинских учреждений оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Теги: #снбо #красный_крест
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