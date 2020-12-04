Главы МИД стран ЕС утвердят 7 декабря санкционный режим за нарушение прав человека - источник

Совет ЕС по иностранным делам утвердит в понедельник рамочный режим санкций за нарушение прав человека в мире, сообщил высокопоставленный чиновник Евросоюза журналистам в Брюсселе в пятницу.

"Ожидаем, что Совет примет рамочный санкционный режим по нарушениям прав человека. Это будет наш инструмент защиты прав человека во всем мире", - сказал собеседник СМИ, знакомя журналистов на условиях анонимности с повесткой дня совещания.

Источник отметил, что режим этих ограничительных мер вступит в силу к отмечаемому 10 декабря Дню прав человека.

Как сообщалось, 2 декабря Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС дал добро на решение Совета ЕС и законодательный акт по "ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека".

Ранее официальные представители институтов ЕС неоднократно давали пояснения, что этот рамочный законопроект Евросоюза, который на сленге политиков Евросоюза иногда называют "европейским актом Магнитского", не нацелен на какую-нибудь конкретную страну. Он будет иметь глобальный характер, касающийся нарушений прав человека повсюду в мире.

Отвечая на дополнительные вопросы, функционер ЕС уточнил, что санкции за нарушения прав человека будут приниматься, как и в случае других санкционных режимов, единогласным решением 27 государств-членов. Он отметил, что это правило остается неизменным.

При этом собеседник СМИ объяснил, что санкции смогут применяться как к государственным, так и негосударственным субъектам, к людям и организациям. Поэтому он считает, что круг физических и юридических лиц, которые смогут подпасть под новые ограничительные меры, очень широк.

Участвовавший также в этой беседе с журналистами эксперт ЕС в свою очередь уточнил, что будущий режим не будет носить имя Магнитского, так как не в правилах Евросоюза присваивать имена документам. Он будет просто называться рамочным документом по санкциям за нарушения прав человека.

Наказываться будут очень грубые нарушения. Речь может идти, например, об убийствах, пытках, торговле людьми, геноциде и других. Этот список в настоящее время уточняется.

Эксперт также подтвердил, что новый санкционный режим отличается от уже существующих "географических" режимов. Рассматриваемые сейчас санкции могут применяться за нарушения прав человека, где бы они ни были совершены в мире. Набор санкционных инструментов - обычный: это запрет на поездки в Евросоюз и замораживание финансовых активов.