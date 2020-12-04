В Днепре, Черкассах и Сумской области разоблачили интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти и изменению госграницы - СБУ

Служба безопасности Украины в Днепре, Черкассах и Сумской области разоблачила межрегиональную сеть агитаторов на распространении через интернет призывов, которые представляют угрозу государственной безопасности, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сейчас в Днепропетровской области сотрудниками СБУ в рамках уголовного производства исследуются факты возможной причастности руководителя двух общественных объединений к размещению на страницах одной из соцсетей материалов по свержению конституционного строя и призывов к созданию так называемых "специальных территориальных громад народовластия", - сказано в сообщении.

Кроме того, СБУ выявила жителей Черкасс и Роменского района Сумской области, которые в соцсетях размещали материалы по изменению государственной границы и призывали к захвату государственной власти.

Следователи задокументировали, что указанные материалы агитаторы получали из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований.

СБУ сообщила фигурантам о подозрении по ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.