События

15:39 04.12.2020

В Украину не пустили двух иностранцев, один из которых путешествовал с георгиевской лентой - Госпогранслужба

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В аэропорту "Борисполь" (Киев) пограничники в пятницу отказали в пропуске двум иностранцам, один из которых путешествовал с георгиевской лентой, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была связана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Так, после отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

Теги: #борисполь #госпогранслужба #иностранцы #запрет
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