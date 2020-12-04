Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года - Стефанишина

Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с физическим участием делегаций в феврале 2021 года.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем договорились держать диалог на высоком политическом уровне в быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель", - цитирует вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину ее пресс-служба.

Отмечается, что среди вопросов Совета ассоциации: продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепления экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного суда.

"На следующей неделе мы вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем имеем запланированный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которой уже сможем говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации", - добавила Стефанишина.

Как сообщалось, Совет ассоциации планировалось провести 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.