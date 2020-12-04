В Германии вакцинация от COVID-19 будет бесплатной и добровольной - власти страны

Прививка против коронавируса будет в ФРГ бесплатной, заявил представитель пресс-службы минздрава ФРГ Оливер Эвальд.

"Прививка будет бесплатной, независимо от того, у кого какая страховка", - сказал Эвальд журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, всего ЕС предполагает приобрести 300 миллионов доз вакцины.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что прививка будет добровольной.