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14:20 04.12.2020

В Германии вакцинация от COVID-19 будет бесплатной и добровольной - власти страны

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Прививка против коронавируса будет в ФРГ бесплатной, заявил представитель пресс-службы минздрава ФРГ Оливер Эвальд.

"Прививка будет бесплатной, независимо от того, у кого какая страховка", - сказал Эвальд журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, всего ЕС предполагает приобрести 300 миллионов доз вакцины.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что прививка будет добровольной.

Теги: #вакцинация #коронавирус #германия
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