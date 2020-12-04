Российские наемники с полуночи нарушили режим тишины возле Водяного и Луганского – Минобороны Украины

Российские наемники на Донбассе с полуночи нарушили режим тишины вблизи населенных пунктов Водяное и Луганское, пострадал украинский военнослужащий, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, в утренние часы, российско-оккупационные войска использовали запрещенные артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, осуществив обстрел наших позиций вблизи населенного пункта Водяное", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила, что в 10:46 в районе Луганского украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела вражеского снайпера.

Воина оперативно эвакуировали в лечебное учреждение, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

О применении российскими наемниками запрещенных образцов тяжелого вооружения было сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.