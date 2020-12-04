На Донбассе снайпер ранил украинского военнослужащего

На Донбассе в районе Луганского украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела вражеского снайпера, сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

"Сегодня, в 10:46 в районе н.п.Луганское (Светлодарск) вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что уже было направлено письменное уведомление о событие в СММ ОБСЕ, также Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.