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12:33 04.12.2020

Госпогранслужба Украины проверяет участок местности на границе с РФ, где могло произойти нарушение границы

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Госпогранслужба Украины проверяет участок местности на границе с РФ, где могло произойти нарушение границы

Государственная пограничная служба Украины дополнительно проверяет участок местности на границе с Россией, где, по сообщениям пограничной службы ФСБ РФ, могло произойти нарушение границы.

"В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы. По данному факту сотрудники ГПСУ проинформировали взаимодействующие органы. Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона", - сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что в пятницу ПС ФСБ РФ сообщила о ситуации на границе с Украиной, когда, вроде бы, трое неизвестных нарушили границу с Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины. По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, событие якобы состоялось в полночь по московскому времени.

"Заметим, пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией. Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы", - подчеркнул Демченко.

Теги: #нарушение #госпогранслужба #граница #демченко
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