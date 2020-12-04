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12:23 04.12.2020

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 374 заразившихся коронавирусом, 26 человек умерли – Кличко

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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 374 заразившихся коронавирусом, 26 человек умерли – Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 374 больных коронавирусной инфекцией, 26 человек умерли, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в пятницу.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1 374 больных коронавирусом. 26 человек - умерли. Всего за период пандемии в столице 1 395 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 750", - сообщил Кличко.

Среди заболевших: 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 33 девочки от одного до 17 лет. А также 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет. Заболели, в том числе и 78 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 219, Соломянском районе - 213 и в Голосеевском районе - 156 случаев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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