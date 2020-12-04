В Представительстве Евросоюза подтвердили отсрочку проведения Совета ассоциации Украина-ЕС

Евросоюз действительно отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС, сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

"Действительно, Совет ассоциации был отложен до тех пор, пока условия не позволят провести его лично. Тем временем мы продолжаем наши тесные контакты с украинскими коллегами", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Представительства ЕС в Украине в пятницу.

Как сообщалось, Совет ассоциации планировалось провести 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.