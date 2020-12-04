Возле здания Рады произошли потасовки, на двух активистов составлены админпротоколы - полиция

Под стенами Верховной Рады в центре Киева, где проходит акция протеста, произошли потасовки, на двух активистов составлены административные протоколы, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Во время проведения превентивной работы с участниками мероприятий, некоторые из них агрессивно себя ведут и не реагируют на законные требования правоохранителей. Для восстановления правопорядка правоохранители вынуждены создавать живые коридоры и оттеснять граждан для беспрепятственного прохода и проезда автотранспорта. Поэтому, периодически между протестующими и правоохранителями возникают словесные перепалки и краткосрочные толкотни", - сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что сейчас на двух активистов полицейскими на месте составлены административные материалы за нарушение ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"В очередной раз призываем организаторов и участников мероприятий соблюдать требования действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и проводить запланированные акции исключительно мирным безопасным способом", - добавили правоохранители.

Как сообщалось, под Радой проходит акция протеста SaveФОП, организованная "Союз защиты предпринимателей". Участники протеста требуют принятия парламентом законопроекта об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса.

Участники массовой акции в правительственном квартале в центре Киева перекрыли автомобильное движение по ул.Грушевского, сообщает Патрульная полиция.