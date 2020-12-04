Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

Гражданин Украины погиб в среду во время строительных работ в г.Озимек в Польше, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"02.12.2020 года в г.Озимек (Опольское воеводство) во время строительных работ погиб гражданин Украины. Генеральным Консульством Украины в г. Краков сделан запрос в полицию и установлен контакт с коллегами и родственниками погибшего. Дело находится на контроле Генерального Консульства Украины в Кракове", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в пятницу.

Сейчас идет процедура репатриации тела погибшего в Украину.