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11:08 04.12.2020

Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

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Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

Гражданин Украины погиб в среду во время строительных работ в г.Озимек в Польше, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"02.12.2020 года в г.Озимек (Опольское воеводство) во время строительных работ погиб гражданин Украины. Генеральным Консульством Украины в г. Краков сделан запрос в полицию и установлен контакт с коллегами и родственниками погибшего. Дело находится на контроле Генерального Консульства Украины в Кракове", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины в пятницу.

Сейчас идет процедура репатриации тела погибшего в Украину.

Теги: #украинец #польша #смерть #мид
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