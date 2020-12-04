События

11:08 04.12.2020

Трое вооруженных неизвестных пытались нарушить границу Украины и РФ, один убит, двое скрылись, заявляют в ФСБ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщает о перестрелке с неизвестными, пытавшими пересечь границу Украины и России.

"На участке пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными", - сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление.

"В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины", - заявили в спецслужбе.

Теги: #рф #граница #фсб
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