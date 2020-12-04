Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что останавливать работу общественного транспорта в городах, а также деятельность авиакомпаний и железной дороги не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях.

"Транспорт будет работать, и авиакомпании, и железная дорога и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения пандемии", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Премьер отметил, что если будет ухудшение ситуации, то вопрос локдауна может быть поднят в январе.

Кроме того, Шмыгаль добавил, что конкретные карантинные меры, которые планируется вводить в Украине, будут озвучены в среду на заседании правительства.