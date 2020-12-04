Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры.

"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.