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10:28 04.12.2020

Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

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Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры.

"Сегодня министр здравоохранения заявил о том, что медицинская система выдерживает в декабре нагрузку, хотя она очень высокая, и очень сложно работать медикам. Мы можем допустить, что на протяжении декабря месяца усиления карантинных мероприятий необходимости осуществлять не будет. Далее мы будем говорить о январе", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Теги: #шмыгаль #карантин #кабмин
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