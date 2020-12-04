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09:58 04.12.2020

Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

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Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

Минздрав Украины рекомендует вводить жесткий карантин в начале следующего года, чтобы обеспечить работу медицинской системы в пик сезонных заболеваний в конце января и в феврале, заявил министр Максим Степанов.

"В настоящее время мы, как Министерство здравоохранения, не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков", – сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

"Можем утверждать, что наша медицинская система полностью выдержит ту нагрузку, которая сейчас на нее есть в связи с COVID-19", – добавил министр.

Степанов отметил, что есть данные и законы эпидемиологии, и все врачи понимают, что в конце января и на протяжении февраля ожидается пик заболеваемости гриппом, что также приведет к серьезной нагрузке на украинскую медицинскую систему.

"Именно поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости и госпитализированных с COVID-19", – пояснил глава Минздрава.

Теги: #карантин #степанов #минздрав
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