События

09:56 04.12.2020

Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

1 мин читать
Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

Участники массовой акции в правительственном квартале в центре Киева в пятницу утром перекрыли автомобильное движение по ул.Грушевского, сообщает Патрульная полиция.

"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях. (От Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую)", - говорится в сообщении Патрульной полиции в телеграм-канале.

В свою очередь в Нацполиции Украины сообщили, что полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы.

"Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий с массового участия граждан в центре Киева", - говорится в сообщении на странице в соцсети Фейсбук.

Так, к охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу.

"Вместе с тем информируем, что в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, а поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации", - добавили в Нацполиции.

 

Теги: #киев #митинг #полиция
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:44 04.12.2020
На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

06:06 04.12.2020
На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

17:25 03.12.2020
Полиция киевского метро задокументировала 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина

Полиция киевского метро задокументировала 148 нарушений пассажирами соблюдения карантина

11:36 03.12.2020
В Киеве за сутки выявлены 1 364 случая COVID-19, в том числе у 40 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 1 364 случая COVID-19, в том числе у 40 медиков – Кличко

19:47 02.12.2020
Санду созывает в четверг митинг против "узурпации власти" в Молдове Додоном

Санду созывает в четверг митинг против "узурпации власти" в Молдове Додоном

17:49 02.12.2020
ГБР вручило обвинительные акты 5 фигурантам дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции

ГБР вручило обвинительные акты 5 фигурантам дела о пытках и изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции

12:27 02.12.2020
Коронавирус выявлен еще у 1735 киевлян, 16 заболевших скончались, выздоровели 511 человек - Кличко

Коронавирус выявлен еще у 1735 киевлян, 16 заболевших скончались, выздоровели 511 человек - Кличко

12:11 02.12.2020
Осень в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений, климатические нормы изменены – ЦГО им.Срезневского

Осень в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений, климатические нормы изменены – ЦГО им.Срезневского

11:18 02.12.2020
В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

В Киеве патрульные задержали в ТЦ женщину, публично нюхавшую наркотики

10:55 02.12.2020
Киев запустит две станции мониторинга воздуха до конца года

Киев запустит две станции мониторинга воздуха до конца года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 80% украинцев поддерживают идею массового тестирования населения и обязательную изоляцию заболевших - соцопрос

Трое вооруженных неизвестных пытались нарушить границу Украины и РФ, один убит, двое скрылись, заявляют в ФСБ

Украинец погиб во время строительных работ в Польше - МИД

В ВСУ за сутки выявлены 183 новых случая COVID-19 – Командование медсил

Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

Минздрав предложит плановый жесткий карантин с начала января на 3 недели – Степанов

Минздрав не будет рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря – Степанов

Послы Вышеградской четверки и консул Венгрии ознакомились с функционированием КПВВ в Золотом – Госпогранслужба Украины

Байден видит на посту главы Национального экономического совета экс-помощника Обамы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА