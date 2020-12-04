Митингующие перекрыли движение по ул. Грушевского в центре Киева – патрульная полиция

Участники массовой акции в правительственном квартале в центре Киева в пятницу утром перекрыли автомобильное движение по ул.Грушевского, сообщает Патрульная полиция.

"Митингующие перекрыли движение по улице Грушевского в обоих направлениях. (От Крепостного переулка до Европейской площади, а также выезд на улицу Институтскую)", - говорится в сообщении Патрульной полиции в телеграм-канале.

В свою очередь в Нацполиции Украины сообщили, что полицейские взяли под усиленную охрану центральную часть столицы.

"Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и правопорядок во время проведения мероприятий с массового участия граждан в центре Киева", - говорится в сообщении на странице в соцсети Фейсбук.

Так, к охране правопорядка привлечены работники структурных подразделений полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины. Чтобы не допустить никаких правонарушений и обеспечить мирное проведение мероприятий, представители полиции диалога и других профильных служб проводят с участниками акции превентивную, профилактически разъяснительную работу.

"Вместе с тем информируем, что в связи с мерами возможно ограничение дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, а поэтому призываем водителей заранее планировать свои маршруты с учетом этой информации", - добавили в Нацполиции.