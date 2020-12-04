На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

Движение на Северном мосту Киева будет ограничено с вечера пятницы 4 декабря до обеда понедельника 7 декабря в связи с проведением текущего ремонта, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"На Северном мосту частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря", – говорится в сообщении на сайте столичной мэрии со ссылкой на КК "Киевавтодор".

Чиновники уточнили, что на Северном мосту проведут текущий ремонт.

"Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины.

Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы будут выполняться на выходных. Во время работ движение будет частично ограничено", – отметили в КГГА.

Чиновники мэрии подчеркнули, что узнавать об ограничении движения и ремонтах столичных путей можно в телеграмм-канале "Киев Трафик": https://t.me/kyiv_traffic.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/na_pivnichnomu_mostu_chastkovo_obmezhat_rukh_iz_2100_4_grudnya_do_1200_7_grudnya/