События

08:32 04.12.2020

Байден видит на посту главы Национального экономического совета экс-помощника Обамы

1 мин читать
Байден видит на посту главы Национального экономического совета экс-помощника Обамы

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, назвал бывшего помощника президента Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой Национального экономического совета, пишет The Wall Street Journal.

Кандидат на данный пост не требует утверждения со стороны Сената.

42-летний Диз занимал пост главы административно-бюджетного управления и заместителя директора экономического совета при Обаме. Он также был специальным советником Обамы по вопросам изменения климата. Кроме того, Диз помогал контролировать спасение автопроизводителей General Motors и Chrysler в 2009 году в рамках специально созданной в президентской администрации группы.

Национальный экономический совет создан в 1993 году президентом Биллом Клинтоном.

После ухода из Белого дома Диз работал в BlackRock Inc. - крупнейшей в мире инвесткомпании по объему активов под управлением.

Теги: #сша #назначения #байден #экономика
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:57 04.12.2020
Обе палаты американского Конгресса согласовали и внесли в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

Обе палаты американского Конгресса согласовали и внесли в оборонный бюджет санкции против "Северного потока 2"

00:34 04.12.2020
Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать запрос на пересмотр результатов президентских виборов

Верховный суд штата Висконсин отказался рассматривать запрос на пересмотр результатов президентских виборов

22:52 03.12.2020
Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

Ryanair заказала дополнительно 75 самолетов Boeing 737 MAX, акции Boeing прибавляют в цене более 7%

21:15 03.12.2020
Экспертизы по делу "пленок Деркача" продолжаются – Венедиктова

Экспертизы по делу "пленок Деркача" продолжаются – Венедиктова

20:59 03.12.2020
Вакцина Moderna от COVID-19 дает иммунитет как минимум на 3 месяца - исследование

Вакцина Moderna от COVID-19 дает иммунитет как минимум на 3 месяца - исследование

15:37 03.12.2020
Необходимо возобновить работу Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США – эксперт

Необходимо возобновить работу Комиссии по стратегическому партнерству Украина-США – эксперт

13:41 03.12.2020
Должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины будет возвращена – Арестович

Должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины будет возвращена – Арестович

12:41 03.12.2020
Google обвинили в слежке за сотрудниками в США

Google обвинили в слежке за сотрудниками в США

07:49 03.12.2020
Конгресс поддержал ограничения для размещения акций компаний КНР на биржах США

Конгресс поддержал ограничения для размещения акций компаний КНР на биржах США

06:57 03.12.2020
Зимой США столкнутся с новой волной COVID-19, число жертв может достигнуть 450 тыс. - директор Центра по контролю заболеваний

Зимой США столкнутся с новой волной COVID-19, число жертв может достигнуть 450 тыс. - директор Центра по контролю заболеваний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки, с начала текущих зафиксировано использование артиллерии

В Раде зарегистрировали "компромиссный" законопроект о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование: предусмотрено ограничение свободы

В Офисе генпрокурора расценивают упреки НАБУ в их адрес как попытку публичной дискредитации и давления на Венедиктову

Российские наемники с начала суток 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

На Северном мосту Киева частично ограничат движение с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря

За сутки в Украине зафиксирован 15 131 случай инфицирования COVID-19, выздоровели 13 383 человека – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 713,5 тысяч

Российские наемники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям за минувшие сутки, с начала текущих зафиксировано использование артиллерии

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,5 млн, заболевших - 65 млн

На восстановление туристической отрасли Киева после пандемии может уйти от 1,5 до 2-х лет

На Киевщине задержан организатор международного канала торговли людьми

Таиланд откажется от массового туризма до восстановления отрасли

Кулеба представил государствам-участникам ОБСЕ украинскую инициативу по созданию Крымской платформы

Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Филипчуку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА