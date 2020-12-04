События

07:59 04.12.2020

Число заражений COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 713,5 тысяч

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Число заражений COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 713,5 тысяч

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на 07:00 по Киеву пятницы достигло 65 млн 220 тыс. 566 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 713 тыс. 503, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 506 тыс. 157 против 1 млн 492 тыс. 558 летальных исходов, о которых сообщалось накануне. Число выздоровевших превышает 41,9 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 14 млн 139 тыс. 40 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки составил 218 тыс. 268 заражений) и 276 тыс. 235 летальных исходов (рост - 2 тыс. 867), излечились более 5,4 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где число инфицированных выросло за истекшие стуки на 35 тыс. 595 человек. Всего в стране зафиксировано 9 млн 571 тыс. 559 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 540 до 139 тыс. 188, поправились более 9 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 487 тыс. 85 заболевших, что на 50 тыс. 434 человека больше, чем сутками ранее, умерли 175 тыс. 270 больных (рост - 755), вылечились 5,79 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 194. В США на 1 млн жителей скончались 852 человека, Индии - 100, Бразилии - 822.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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